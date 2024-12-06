На российском рынке автомобилей с пробегом сохраняется сложная ситуация, связанная с колебаниями цен. По мнению экспертов, любое снижение стоимости транспортных средств будет временным и связано с сезонными факторами. Об этом журналу “За рулем” рассказал Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com.

Сезонность играет важную роль в ценообразовании на вторичном рынке. Осенью многие владельцы стремятся продать автомобили, чтобы избежать дополнительных затрат на подготовку к зиме, хранение и обслуживание. Это временное увеличение предложения может на короткий срок стабилизировать цены или даже привести к их незначительному снижению. Однако, как отмечает Коротков, подобные изменения будут носить исключительно локальный характер и не смогут остановить общий тренд к подорожанию.

Среди других факторов, влияющих на цены, эксперт выделил экономическую нестабильность и изменения валютных курсов. По его словам, резкие скачки валют или макроэкономические потрясения способны вызвать непредсказуемые колебания стоимости автомобилей. Например, ослабление рубля или рост цен на импортные запчасти могут значительно повлиять на рынок.

Важно отметить, что подобные тенденции наблюдаются не только на вторичном рынке. Экспертное сообщество прогнозирует, что цены на новые автомобили в 2025 году могут вырасти в среднем на 10–15%. Это связано как с увеличением утилизационного сбора, так и с ростом издержек автопроизводителей.

Таким образом, текущая ситуация на рынке автомобилей с пробегом остается нестабильной, а кратковременные периоды снижения цен, вызванные сезонностью, не меняют общей тенденции к удорожанию.