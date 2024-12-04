Военный эксперт Михаил Ходаренок выразил мнение о возможных действиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года. По его словам, ВСУ вряд ли смогут провести масштабную наступательную операцию из-за ограничений в боевом составе и численности войск. Однако вероятность нанесения неожиданного контрудара всё же сохраняется.

Эксперт полагает, что такой удар, чтобы быть заметным на международной арене, может быть нацелен на создание политического эффекта, а не чисто военного результата. По его мнению, это может быть связано с попыткой вторжения на территорию России в определённом регионе, что привлекло бы внимание мировых СМИ.

Михаил Ходаренок отметил, что контрудар в пределах фронта, даже если он окажется успешным, скорее всего, не вызовет широкого резонанса за пределами конфликта. Однако, как предполагает эксперт, ограниченное вторжение, например, на 10–15 километров вглубь Брянской области, могло бы создать значительный политический эффект, который ВСУ могут попытаться использовать.

Он подчеркнул, что российские разведывательные органы должны учитывать подобный сценарий в своих оценках. По его мнению, такие действия требуют относительно небольших усилий со стороны Украины, но могут оказать заметное влияние на ситуацию.

В завершение Михаил Ходаренок напомнил о необходимости сохранять бдительность и не недооценивать противника, особенно в условиях продолжающегося конфликта.