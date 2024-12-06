Российская логистика переживает период активных изменений и модернизации, продиктованных как внешними вызовами, так и внутренними потребностями. За последние два года отрасль столкнулась с серьезными испытаниями: сначала это были ковидные ограничения, затем — трансформация из-за западных санкций. Однако российские компании сумели адаптироваться и нашли новые пути развития, что подтверждается ростом объемов грузооборота и восстановлением цепочек поставок. Пишет “Южный Федеральный“.

По итогам 2023 года рынок транспортных услуг продемонстрировал уверенный рост. Особое значение приобрели автомобильные грузоперевозки: прогнозируется, что в 2024 году объем этого сегмента составит 5,2 трлн рублей. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, отрасль продолжает сталкиваться с рядом серьезных проблем.

Одной из ключевых проблем остается неудовлетворительное качество дорожной инфраструктуры. Только 54% российских дорог соответствуют нормативным требованиям. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» направлен на решение этой задачи, но реализация требует времени и значительных инвестиций.

Еще один вызов для отрасли — дефицит кадров. По данным экспертов, в 2024 году нехватка работников увеличилась на 50%. Особенно остро ощущается потребность в водителях категорий B, C и E, а также в складских специалистах, менеджерах продаж и бухгалтерах.

Третья проблема — устаревший автопарк. 70% грузовых автомобилей на рынке требуют модернизации или замены. Европейские модели становятся все дороже в обслуживании, а переход на китайскую технику пока идет медленно из-за высоких затрат. Это увеличивает издержки на содержание транспорта, что сказывается на стоимости и сроках доставки.

Для преодоления этих трудностей компании и государство активно внедряют цифровые технологии. Современные ИТ-решения позволяют автоматизировать процессы, минимизировать человеческий фактор и повысить управляемость логистики. Среди наиболее востребованных инструментов — системы управления складом (WMS), транспортом (TMS), аналитические платформы и электронный документооборот. Эти технологии помогают отслеживать местоположение грузов, оптимизировать маршруты и ускорять обработку документов.

Государство также поддерживает цифровизацию отрасли. В 2023 году Министерство транспорта РФ утвердило стратегию цифровой трансформации транспортного комплекса. В 2024 году стартовал эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), которая объединит усилия бизнеса и государства для повышения эффективности логистики.

По мнению экспертов, автоматизация логистики становится экономической необходимостью. Использование цифровых технологий позволяет снизить операционные затраты на 15-20%, а скорость доставки может увеличиться на 5-10%. Это делает компании, внедряющие такие решения, более конкурентоспособными на рынке.