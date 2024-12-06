Экономия на новогоднем столе становится важной задачей для многих россиян в условиях роста цен. Специалисты советуют использовать бонусные программы и сервисы лояльности, чтобы снизить расходы на праздничные закупки. Начальник управления по развитию сервиса «Апельсин» Светлана Балахтина отметила, что правильный выбор акционных категорий поможет сэкономить на ключевых продуктах.

Составление списка покупок заранее и выбор любимых категорий, доступных в приложениях программ лояльности, позволяет существенно сократить затраты. Например, при покупке деликатесов или алкоголя можно выбрать товары со скидкой, которые уже предлагаются в сети магазинов-партнеров. Кроме того, сервисы для сравнения цен в разных торговых точках помогут выбрать наиболее выгодные предложения.

Финансовый консультант Татьяна Волкова подчеркнула важность заранее составленного бюджета. Планирование расходов позволяет избежать эмоциональных покупок, которые зачастую ведут к перерасходу. Волкова рекомендует включить в список только необходимые товары, чтобы рационально распределить средства и избежать лишних затрат.

Согласно исследованию сервиса «Пакет», основная статья новогодних расходов для половины россиян — это праздничное застолье. Мандарины традиционно остаются символом праздника, без которого большинство не представляет Новый год. Среди других затрат лидируют подарки, которые составляют значительную часть бюджета подготовки.

Эксперты подчеркивают, что небольшие шаги по оптимизации расходов, такие как использование кэшбэка или бонусных баллов, могут значительно облегчить финансовую нагрузку накануне праздников. Подобный подход не только позволит встретить Новый год с удовольствием, но и сэкономить средства, которые можно будет потратить на более долгосрочные цели.