Ефрейтор Андрей Скуридин проявил настоящий героизм, три часа подряд сдерживая контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках специальной военной операции. Подвиг российского солдата был официально подтвержден Министерством обороны России, сообщает ТАСС.

Ситуация на поле боя складывалась критически: группа украинских военных попыталась вернуть контроль над важным опорным пунктом, обойдя российскую штурмовую группу с фланга. Несмотря на угрозу окружения, Скуридин оперативно оценил обстановку и принял решение занять выгодную позицию для установки пулеметной точки. Благодаря его действиям удалось не только задержать продвижение противника, но и сковать его силы на протяжении трех часов.

В этот период Скуридин вёл интенсивный пулеметный огонь по наступающим украинским подразделениям, что значительно ослабило их натиск. В результате ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить, что позволило российским штурмовикам продолжить свою операцию. В конечном итоге российские силы захватили опорный пункт, который ранее пытались вернуть украинские войска.

Действия Скуридина, несмотря на сложную обстановку, стали решающим фактором в обеспечении успеха российской атаки и значительно поспособствовали укреплению позиций.