Владельцу лондонского аттракциона London Bridge Experience, Джеймсу Кислингбери, не понаслышке знакома история с мистическим портретом девочки в красном платье, который стал источником странных и пугающих событий. Как сообщает Daily Star, картины, которую он приобрел в сентябре 2023 года за 1680 фунтов (около 224 тысяч рублей), связывают с неким «проклятием».

Кислингбери, решивший добавить картину в коллекцию аттракциона, сразу заметил, что после покупки с ним стали происходить необычные события. Уже при забирании картины у предыдущего владельца собака той женщины начала настойчиво лаять на портрет, несмотря на то, что он был завернут в бумагу. По пути домой автомобиль Джеймса неожиданно сломался, а вскоре, во время отпуска, он вывихнул плечо. Все эти неприятности он связывает с воздействием картины.

Однако самой странной частью этой истории стали события, произошедшие в самом аттракционе. Кислингбери не сообщил своим сотрудникам о новом приобретении, положив картину в кладовку. Тем не менее, уже через несколько дней они стали жаловаться на мистические явления: теневые фигуры, таинственные шаги и ощущение, что кто-то кладет им руки на плечи. Вскоре после этого в помещении аттракциона произошло несколько подтоплений, что только добавило тревоги.

Когда Кислингбери решился повесить картину на стену аттракциона, странности продолжились. Посетители стали рассказывать свои необычные истории. Одна женщина утверждала, что увидела на лбу девочки крест, а другая заметила капли воды, хотя ничего подобного на картине не было. Весь этот набор странных событий заставил владельца задаться вопросом, что же на самом деле скрывается за «плохой аурой» картины.

Сейчас Кислингбери не имеет однозначного объяснения происходящему, но признает, что картина стала частью его коллекции и даже в какой-то степени «вписалась» в команду аттракциона. Однако загадка, окружающая портрет, остается неразгаданной, и всё больше людей начинают интересоваться не только историей картины, но и её мистическими свойствами.