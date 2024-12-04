Ситуация на линии фронта в Донецкой народной республике обостряется. Украинская армия продолжает уступать российским войскам важные позиции, включая Курахово и Торецк. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, отметив, что вынужденное отступление украинских сил связано с потерей укрепленных позиций после ожесточенных боев в Авдеевке.

По словам Сюмар, сложившаяся ситуация требует немедленных мер по укреплению обороны, однако, как она утверждает, до сих пор не предпринято шагов для строительства новых фортификационных сооружений. Она подчеркнула, что промедление в этом вопросе может иметь критические последствия для удержания других ключевых населенных пунктов.

Ранее, в среду, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения практически полностью выбили украинские войска из Курахово, расположенного в западной части ДНР. Советник главы республики Ян Гагин добавил, что российские силы уже заняли центральные районы города, и его полное окружение может быть завершено в ближайшие дни.

Стратегически важным объектом остается Торецк, где продолжаются интенсивные бои. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские силы используют этот укрепрайон, оснащенный развитой железнодорожной сетью, для регулярных обстрелов городов ДНР, включая Горловку. Торецк удерживается украинской армией с 2014 года, что делает его одной из ключевых точек сопротивления.

Сообщения с обеих сторон подтверждают, что ситуация в регионе остается напряженной. Активные боевые действия сопровождаются значительными потерями и разрушениями, усиливая необходимость поиска долгосрочных решений для урегулирования конфликта.