Временные уступки территорий Украины в пользу России, предложенные бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, неприемлемы для Москвы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру», подчеркнув, что безопасность не может быть временной или частичной.

Красов отметил, что заявления Столтенберга о возможности уступок ради прекращения огня звучат на фоне его прежних слов о необходимости нанести России поражение на поле боя. По мнению депутата, даже после отставки бывшего генсека НАТО подходы западных стран к вопросам безопасности остаются прежними. «Идея временных уступок — это лишь попытка отсрочить дальнейшие действия, а не создать реальные условия для мира», — отметил он.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что такая концепция не только не гарантирует долгосрочной безопасности, но и, наоборот, создает предпосылки для нового витка конфликта.

«Безопасность либо есть, либо ее нет. Отсрочка в один или два года не решит ключевых проблем, с которыми сталкивается Россия», — подчеркнул Красов.

Депутат также указал на стратегические цели НАТО и ЕС. По его мнению, временные уступки потребуются Западу не для достижения мира, а для подготовки новых сил и ресурсов. «Им нужна передышка, чтобы обеспечить свои армии личным составом, вооружением и техникой. Этот план направлен против России, и мы не должны позволить его реализовать», — сказал он.

Красов добавил, что Москва должна твердо стоять на своих позициях и обеспечить своим гражданам стабильное и безопасное будущее.