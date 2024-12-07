Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил россиянам альтернативу ипотеке для приобретения жилья — схему лизинга. Этот формат, по словам парламентария, может стать выходом для тех, кто не может позволить себе взять ипотечный кредит.

Суть лизинга заключается в том, что гражданин арендует жилье и одновременно выплачивает его стоимость. В течение десяти лет арендатор может выкупить недвижимость, при этом часть средств, уплаченных за аренду, будет зачтена в счет окончательной стоимости квартиры. Таким образом, человек получает возможность жить в будущем собственном жилье, постепенно погашая его цену.

Для участия в программе необходимы лишь базовые документы: паспорт, СНИЛС и ИНН. Гаврилов отметил, что условия могут быть адаптированы под индивидуальные потребности. Первоначальный взнос варьируется от 10 до 40% стоимости недвижимости, а платежи допускается вносить нефиксированными суммами, что делает схему более гибкой по сравнению с ипотекой.

Однако у лизинга есть и значительный недостаток. До момента полного погашения стоимости жилья квартира остается в собственности компании. Это создает риски для арендатора, так как в случае банкротства организации недвижимость может быть изъята.

По мнению экспертов, лизинг жилья может стать интересной альтернативой для тех, кто не имеет возможности оформить ипотечный кредит из-за высоких ставок или недостаточного дохода. В то же время эта схема требует разработки механизмов защиты прав участников на случай экономических сложностей компании-арендодателя.