Зимний сезон традиционно привлекает любителей горных лыж и сноуборда. Однако в этом году россиянам придется столкнуться с увеличением расходов на поездки к популярным курортам. Повышение цен и высокий спрос делают отдых в горах менее доступным.

Цены на проживание становятся одной из самых заметных статей расходов. Так, в Красной Поляне аренда двухкомнатных апартаментов начинается от 4800 рублей в сутки, но в праздничные дни стоимость значительно возрастает. Найти свободное жилье в этом регионе становится все сложнее. Полная неделя отдыха на семью из трех человек, включая аренду жилья, но без учета перелета и питания, обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Более доступные варианты можно найти на курортах Хибин в Мурманской области. Здесь минимальная стоимость недельного отдыха стартует от 20 тысяч рублей, но и это без учета транспортных расходов. Однако свободных мест остается мало, поэтому туристам приходится бронировать заранее.

Дополнительные затраты связаны с прокатом снаряжения, стоимость которого ежегодно увеличивается на 20%. Это вынуждает многих туристов либо искать специальные акции, либо использовать собственное оборудование.

Среди наиболее востребованных горнолыжных направлений остаются Красная Поляна, Архыз, Домбай и Эльбрус на Кавказе, а также Хибины и Шерегеш в Сибири. Эти курорты предлагают разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов, а также развитую инфраструктуру для комфортного отдыха.

Несмотря на рост цен, интерес к горнолыжным курортам не снижается. Многие россияне продолжают выбирать активный отдых в горах, что создает дополнительные трудности с поиском доступного жилья и услуг. Планируя поездку, эксперты советуют заранее бронировать места и учитывать все возможные расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отпуска.