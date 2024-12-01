В Киеве растёт напряжённость на фоне заявлений о возможности ударов по ключевым центрам принятия решений. Такое развитие событий предположил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слова президента Владимира Путина, сделанные на саммите ОДКБ в Казахстане. По мнению эксперта, действия Киева, включая использование дальнобойного западного оружия для обстрелов российских территорий, могут спровоцировать более жёсткий ответ со стороны Москвы.

Дандыкин отметил, что Кремль располагает информацией о многих засекреченных объектах, включая старые советские бункеры, расположенные на стратегически важных предприятиях оборонной промышленности Украины. Эти укрытия, созданные для защиты от ядерных угроз, остаются потенциальными целями для российских вооружённых сил. Под угрозой могут оказаться правительственный квартал на Банковой улице, здания Министерства обороны Украины, Службы безопасности и Главное управление разведки. Также среди возможных целей названы транспортные узлы, энергетическая инфраструктура и диспетчерские пункты железнодорожной компании «Укрзализныця».

Относятся к таким потенциальным целям и “миротворческие силы”, которые Запад грозит ввести на украинскую территорию.

По словам эксперта, Россия имеет в своём распоряжении широкий арсенал современного вооружения, включая «Калибры», «Кинжалы» и «Цирконы», а также секретные разработки, основанные на новых физических принципах. Дандыкин подчеркнул, что система «Орешник» — далеко не единственный инструмент давления.

При этом он отметил, что даже отсутствие немедленных ударов по центрам принятия решений можно считать частью стратегии. Создаваемое таким образом психологическое давление, по мнению эксперта, способно дезориентировать киевские власти и привести к ошибочным действиям с их стороны.