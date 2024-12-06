В Челябинске в ноябре 2024 года автомобилисты стали чаще обращаться за зимними автомобильными услугами, такими как отогрев, буксировка, замена аккумулятора и «прикуривание». Как сообщили в пресс-службе сервиса «Авито», спрос на такие виды помощи на дорогах вырос в среднем на 24%, что связано с наступлением холодов и сложностями эксплуатации автомобилей в зимний период.

Наибольшей популярностью среди челябинцев пользовалась услуга отогрева автомобилей. Ее спрос увеличился на 42% по сравнению с предыдущими месяцами. Средняя стоимость отогрева составила 2 000 рублей. На втором месте по популярности оказалась буксировка автомобилей, спрос на которую вырос на 33%. Цена на эту услугу в Челябинске в ноябре составила около 2 500 рублей.

Третье место заняла зарядка аккумулятора. Интерес к этой услуге увеличился на 29%, а ее стоимость в среднем составила 1 500 рублей. Кроме того, на 27% вырос спрос на выездной шиномонтаж и на 24% — на замену аккумулятора. Услуга «прикуривания» авто также стала востребованной — ее искали на 19% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост интереса к зимним услугам для автомобилей объясняется суровыми погодными условиями, характерными для региона. Морозы и снег значительно усложняют эксплуатацию машин, особенно для владельцев, которые не успели подготовить свои автомобили к холодам.

Владельцы автомобилей советуют заранее проверять состояние аккумуляторов, зарядное оборудование, а также обновлять антифриз и масло, чтобы минимизировать риск поломок. Однако даже при такой подготовке непредвиденные ситуации на дороге могут потребовать профессиональной помощи, что объясняет высокий спрос на услуги мобильного автосервиса.

Таким образом, зимний сезон в Челябинске стал временем повышенной активности для сервисов помощи на дорогах. Специалисты рекомендуют автомобилистам внимательно относиться к состоянию своих транспортных средств, чтобы избежать дополнительных расходов и неудобств.