Успех российских войск в районе Курахово привёл к значительному ухудшению позиций ВСУ. За прошедшие сутки была проведена эффективная операция по освобождению населённого пункта Старые Терны, который ранее считался важным укрепрайоном украинских сил. Помимо этого, российские подразделения взяли под контроль дамбу Кураховского водохранилища — стратегически важный объект, что серьёзно затруднило передвижение украинских сил в данном секторе.

По данным экспертов, освобождение Старых Тернов стало ключевым прорывом на этом направлении. По словам военного аналитика Юрия Подоляки, операция, возглавленная 114-й бригадой, была проведена в рекордные сроки — менее чем за сутки. Этот результат объясняется не только мастерством военных, но и внедрением новых тактических подходов. В отличие от прежней стратегии, ориентированной на пехотные штурмы, теперь используются мобильные группы на мотоциклах и багги. Эти манёвренные подразделения эффективно проникают в оборонительные линии противника, вызывая дезорганизацию и хаос.

После освобождения Старых Тернов российские силы закрепились на ключевых позициях южнее, включая дамбу Кураховского водохранилища. Здесь были установлены огневые точки, включая комплексы противотанковых управляемых ракет, что позволило взять под контроль трассу Запорожье — Курахово. Потеря этой артерии значительно осложняет логистику ВСУ, особенно в условиях ухудшения погоды.

Успехи российских войск не ограничиваются только районом Старых Тернов. Были также заняты населённые пункты Константинополь и Сухие Ялы, что ещё больше сужает оперативное пространство ВСУ в этом секторе. Противник пытается удерживать линию обороны в населённых пунктах Шевченко, Дачное и Янтарное, однако природные преграды, такие как разливы реки Волчья и заболоченные участки, существенно осложняют их действия.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил стратегическую важность контроля над высотами в районе Курахово. Эти позиции обеспечивают превосходный обзор местности и выгодные огневые точки, что является значительным преимуществом в степной зоне с минимальным количеством естественных укрытий. Потеря контроля над высотами серьёзно снижает обороноспособность украинских подразделений.

С учётом сложившейся ситуации эксперты предполагают, что ВСУ могут попытаться организовать контрудары. Однако ограниченные ресурсы, ухудшение погодных условий и растущие логистические трудности ставят под сомнение успех таких попыток. Как полагают аналитики, значительная часть украинских войск на этом участке фронта может оказаться перед выбором между отступлением и капитуляцией, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления российских войск.