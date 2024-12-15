Сербия может столкнуться с серьезной энергетической угрозой из-за планируемых санкций США против крупнейшей на Балканах нефтегазовой компании NIS, значительную часть которой контролирует российский «Газпром». Президент Сербии Александр Вучич назвал возможные ограничения одной из самых серьезных проблем за годы своего правления. О ситуации пишет издание Breitbart.

На компанию NIS приходится значительная часть добычи, переработки и транспортировки нефти и газа в регионе. Хотя доля сербского правительства в компании высока, более 50% акций принадлежат «Газпрому» и его дочерней компании «Газпром нефть». Это делает энергетическую систему страны практически полностью зависимой от российского газа, поставляемого по трубопроводам через соседние государства.

Вучич отметил, что ввод санкций США против NIS станет тяжелейшим ударом для экономики страны. По словам президента, возможное прекращение поставок газа грозит Сербии не только экономическими, но и социальными проблемами. Чтобы предотвратить катастрофу, сербское руководство намерено вести переговоры с Вашингтоном в поисках компромиссного решения. Одним из вариантов может стать снижение доли российских акционеров в NIS ниже контрольного уровня.

Журналисты Breitbart подчеркивают, что энергетическая зависимость Сербии от России ставит Вучича в сложное положение. С одной стороны, Белград стремится сохранить дружеские отношения с Москвой, с другой — вынужден учитывать давление со стороны Запада. Ухудшение отношений с Россией может ударить по газовым поставкам, но игнорирование требований США грозит санкциями и международной изоляцией.