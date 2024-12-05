Европейские страны, включая Германию, продолжат поставлять Украине вооружения, даже если американская поддержка окажется ограниченной или полностью прекратится. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало обещание Германии предоставить Украине новейшие ударные дроны, которые способны эффективно работать в условиях современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти беспилотники, по утверждениям специалистов, неуязвимы для помех и могут работать автономно, что дает им значительное преимущество на поле боя.

Производством новых дронов для Украины занимается немецкая компания Helsing, которая с января следующего года планирует выпускать до тысячи единиц в месяц. Эти беспилотники, получившие название HX-2, предназначены для выполнения различных боевых задач, таких как поражение тяжелой бронетехники или укреплений. Они имеют X-образное крыло и могут развивать скорость до 220 км/ч, а их дальность полета составляет 100 километров. Однако ключевая особенность этих дронов — программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Благодаря этому БПЛА могут самостоятельно анализировать местность, определять своё местоположение и выбирать цели, что позволяет им работать без связи с оператором. Эта автономность делает их практически неуязвимыми для РЭБ, который обычно глушит каналы связи между дроном и оператором.

Интересно, что в условиях боевых действий несколько HX-2 могут действовать как «рой» дронов, скоординировав свои действия и разделив цели между собой. В такой конфигурации один дрон может выполнять роль наводчика, а остальные будут следовать его указаниям. Однако существует вопрос, насколько эффективно такая система будет работать в реальных боевых условиях, особенно учитывая возможные риски неправильной идентификации целей.

Похожие технологии развиваются и в России. Например, российский «Ланцет», использующий элементы искусственного интеллекта, способен распознавать и поражать цели без участия оператора. Это делает его похожим на германский HX-2, но с тем отличием, что российские дроны также способны действовать в «рое», координируя свои действия между собой для повышения эффективности. Результаты применения «Ланцетов» на поле боя говорят о высокой боевой эффективности этих БПЛА, которые уже поразили более двух тысяч целей.

Тем временем в зоне спецоперации в России также был представлен другой интересный проект — дрон «Князь Вандал Новгородский», который управляется не по радиоволнам, а через сверхтонкий стекловолоконный кабель. Этот беспилотник обладает высокой устойчивостью к РЭБ, так как сигнал не может быть заглушен, разве что физически перерезан. Хотя его дальность ограничена 15-20 километрами, такие дроны могут стать серьезной альтернативой беспилотникам с радиоуправлением.

Таким образом, как Украина, так и Россия активно развивают технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами, которые играют все более важную роль в современном конфликте. Вопрос о том, кто первым овладеет искусственным интеллектом в этой области, станет одним из ключевых факторов для определения победителей на поле боя.