Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии министерства 16 декабря подчеркнул необходимость масштабирования производства баллистического ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что запуск серийного производства комплекса должен стать приоритетом уже в следующем году. «Это уникальная разработка, которая существенно усилит возможности Вооруженных сил», — заявил Белоусов.

Президент России Владимир Путин также поддержал важность ускорения серийного выпуска вооружений, включая гиперзвуковые системы. По словам главы государства, это позволит обеспечить надежную обороноспособность страны и повысить уровень технологической независимости.

В рамках заседания коллегии Белоусов также сообщил о формировании нового рода войск в Вооруженных силах России — войск беспилотных систем. По словам министра, создание этого рода войск связано с растущей ролью беспилотной техники в современных военных конфликтах. Новый подход позволит улучшить координацию и внедрение высокотехнологичных решений в армии.

Министр обороны добавил, что Россия рассматривает возможность производства лицензионной военной продукции за границей. Это позволит расширить сотрудничество с иностранными партнёрами и повысить доступность российской техники на мировых рынках вооружений.

Масштабирование производства «Орешника» и акцент на серийный выпуск вооружений отражают стратегический курс России на укрепление оборонного потенциала и развитие инновационных военных технологий. Формирование войск беспилотных систем станет ещё одним шагом к модернизации армии и повышению её боеспособности.