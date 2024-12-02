В октябре 2024 года средний срок кредитования автомобилей с пробегом достиг рекордных 78 месяцев, что на год больше, чем у новых машин, где этот показатель составил 66 месяцев. Разрыв в сроках стал максимальным за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Сегмент подержанных автомобилей демонстрирует стремительный рост сроков кредитования. С марта 2024 года этот показатель увеличился с 67 до 78 месяцев, в то время как для новых авто диапазон остался в пределах 67–71 месяца. Средний размер автокредита в обоих сегментах приблизился к 1,5 млн рублей, что отражает общий рост цен на автомобили.

Проценты по кредитам на подержанные машины остаются заметно выше, чем на новые. Полная стоимость кредита (ПСК) для новых автомобилей в октябре составила 21%, а для машин с пробегом — 29%. Разница в 8 процентных пунктов объясняется активным применением субсидий автопроизводителями, что позволяет снижать ставки для новых авто. Для подержанных машин таких субсидий нет, что вынуждает банки компенсировать высокий уровень рисков через более высокие ставки и продолжительные сроки кредитования.

Сложности на рынке автокредитования также отражаются на общем снижении его объемов. В октябре количество выданных автокредитов сократилось на 29%, а объемы финансирования упали на 32%. Риски в сегменте автомобилей с пробегом оцениваются в 3–4 раза выше, чем у новых машин, что заставляет банки ужесточать условия.

Эксперты прогнозируют, что разрыв между сроками кредитования новых и подержанных машин может продолжить расти. Однако динамика будет ограничена макропруденциальными мерами и регуляторными требованиями, направленными на стабилизацию ситуации.