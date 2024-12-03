В ноябре 2024 года российский авторынок столкнулся с серьезным спадом: продажи новых автомобилей снизились на 29% по сравнению с октябрем, составив всего 120 тысяч проданных машин. Эксперты связывают этот обвал с высокой ключевой ставкой Центробанка, повышением утилизационного сбора и девальвацией рубля.

Ситуация на рынке ухудшается из-за ужесточения денежно-кредитной политики, что делает лизинговые программы нерентабельными для юридических лиц и ограничивает доступность автокредитов для частных покупателей. По словам гендиректора группы компаний «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, рост цен на автомобили, вызванный увеличением утильсбора, также негативно влияет на спрос. Ослабление рубля пока еще не в полной мере отразилось на ценах, но уже сейчас очевидно, что оно приведет к удорожанию импортных машин.

По оценкам экспертов, ближайшие месяцы не принесут восстановления. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев прогнозирует, что объем рынка в 2025 году может упасть до 1,2–1,4 миллиона машин, что ниже ожидаемого результата за текущий год. Первый квартал следующего года, по мнению аналитиков, будет особенно сложным, что вынудит дилеров сосредоточиться на сокращении расходов вместо стимулирования продаж.

Сложившаяся ситуация угрожает не только снижением продаж, но и финансовой устойчивостью автодилеров. По словам Александра Усольцева, эксперта в области автобизнеса, текущая ключевая ставка делает финансирование складских запасов убыточным уже через полтора месяца. В таких условиях дилеры вынуждены сокращать товарные запасы, что, в свою очередь, осложняет работу импортеров. Запас автомобилей, ввезенных до повышения утильсбора, может продержаться лишь на 2–4 месяца, после чего дилеры столкнутся с необходимостью дальнейшего повышения цен.

Высокая ставка Центробанка, увеличение утилизационного сбора и девальвация рубля стали главными факторами спада, уверены аналитики. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих условий рынок может сократиться на 20% в следующем году. Минпромторг и Центробанк пока воздерживаются от комментариев относительно сложившейся ситуации, однако участники рынка уже сейчас видят долгосрочный тренд на снижение покупательской активности.