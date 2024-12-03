На российском автомобильном рынке 2024 года значительное внимание привлекли новинки из Китая, которые уверенно занимают лидирующие позиции. Однако выбор лучшего автомобиля года оказался непростой задачей. Внедорожник Tank 700, получивший титул “Новинка года” по итогам голосования на портале «Авто.ру», вызвал противоречивые оценки экспертов.

Автоэксперт Иван Зенкевич отметил, что Tank 700 — это крупный и визуально привлекательный автомобиль, который ассоциируется с определенным уровнем статусности владельца. Однако, по его словам, сравнивать эту модель с легендарными Land Cruiser или Lexus некорректно. Несмотря на высокую оценку дизайна, Зенкевич выразил сомнения в удобстве эксплуатации этой машины, отметив ее «тяжеловесность» и особенности в управлении. Эксперт подчеркнул, что Tank 700, несмотря на свой статус, остается китайским автомобилем с соответствующими характеристиками.

На фоне растущей популярности китайских автомобилей в России Зенкевич выделил марку Exeed как одну из самых успешных в сегменте продаж. В то время как Tank 700 завоевывает награды, модели Exeed уверенно завоевывают рынок, становясь предпочтительным выбором российских покупателей.

В финале пятого сезона автомобильной награды «Новинка года» за звание лучшей модели соревновались 45 автомобилей, представленных на российском рынке. Tank 700 стал лауреатом среди официально импортируемых автомобилей, что подтверждает его значимость для отрасли. Однако эксперты сходятся во мнении, что настоящее лидерство определяется не только дизайном и наградами, но и потребительским спросом, который в 2024 году уверенно демонстрируют китайские марки.

Зенкевич подытожил, что рассуждать о долгосрочных перспективах новинок еще рано: рынок продолжает меняться, и только время покажет, какие автомобили действительно завоюют доверие россиян.