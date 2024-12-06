Зимние ночи с низкими температурами могут стать настоящим испытанием для автомобиля, особенно если его не подготовили к холодам. Директор по сервису компании “Рольф” Юлия Трушкова рассказала “Российской газете” о том, как минимизировать риски и помочь машине пережить морозы.

Одной из наиболее распространенных проблем зимой является невозможность завести двигатель после ночной стоянки. По словам эксперта, в большинстве случаев это связано с недостаточной подготовкой автомобиля к зимнему сезону. Проблемы могут возникнуть из-за неисправных топливных форсунок, изношенных свечей зажигания или неподходящего моторного масла, вязкость которого не соответствует низким температурам. Однако чаще всего основной причиной становится аккумуляторная батарея.

Трушкова подчеркнула, что перед началом зимы необходимо проверить состояние аккумулятора. Если он разряжен или устарел, его следует заменить или зарядить. При этом важно правильно заводить машину: лучше использовать ключ зажигания, а не автозапуск, чтобы контролировать работу стартера. Если аккумулятор полностью разряжен, прогрев не поможет, и придется воспользоваться специальным пускозарядным устройством. Метод “прикуривания” стоит применять только в крайнем случае, так как он может повредить электронику автомобиля.

Для автомобилей с механической коробкой передач при запуске двигателя зимой рекомендуется выжимать сцепление, чтобы снизить нагрузку на двигатель. В машинах с автоматической коробкой передач перед запуском стоит включить габаритные огни, чтобы активировать аккумулятор и улучшить его работу.

Чтобы избежать проблем с запуском в морозы, специалисты советуют использовать дополнительные меры защиты автомобиля. Например, специальное автомобильное одеяло, которое помогает сохранять тепло под капотом. Обычные бытовые одеяла применять не стоит из-за их пожароопасности. Еще одним полезным аксессуаром является предпусковой подогреватель, который позволяет прогреть двигатель перед запуском.

Если автомобиль остается на улице, лучше выбирать места на возвышенности, где не будет скапливаться влага. По возможности стоит избегать участков, где часто работает снегоуборочная техника, чтобы защитить машину от повреждений.

Следование этим рекомендациям позволит снизить риск неожиданных поломок и сделать эксплуатацию автомобиля зимой более комфортной.