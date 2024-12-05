К концу 2024 года в России ожидается рост продаж автомобилей, что, по прогнозам экспертов, станет продолжением тренда начала осени. Однако, как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, несмотря на этот позитивный прогноз, рекорды продаж, зафиксированные в сентябре и октябре, повторить уже не удастся.

Сентябрь и октябрь 2024 года принесли настоящий всплеск на автомобильном рынке: количество проданных новых автомобилей в эти месяцы стало рекордным за последние несколько лет. Однако в ноябре, по данным аналитического агентства «Автостат», ситуация несколько ухудшилась. По итогам месяца было продано 121,9 тыс. автомобилей, что на 11% больше по сравнению с ноябрем 2023 года, но на 29% меньше, чем в октябре этого года. Этот показатель оказался самым низким за последние девять месяцев.

Вместе с тем, Игорь Моржаретто подчеркнул, что сезонные распродажи и новогодние спецпредложения все же будут способствовать увеличению покупок в конце года. Однако эксперт предупредил, что рост продаж, хотя и возможен, не приведет к установлению новых рекордов. Причиной этого является предстоящее повышение утилизационного сбора с 1 января, а также возможный рост ключевой ставки, что неизбежно повлечет за собой повышение цен на автомобили.

Таким образом, хотя в конце 2024 года ожидается некоторое оживление на рынке, последствия для покупательской активности могут быть ограничены экономическими факторами, которые будут сдерживать массовые покупки.