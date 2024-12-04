Эксперт Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, дал рекомендации по оптимальному планированию личных расходов для россиян в 2025 году. По его мнению, рациональный объем ежемесячных трат должен составлять от 15 до 25 тысяч рублей, что соответствует 15-20% от среднемесячного дохода. Такой подход позволяет поддерживать финансовую стабильность, сохраняя баланс между потреблением и накоплениями.

Анализируя особенности потребления, Калманович отметил существенные различия между финансовыми привычками мужчин и женщин. Мужчины, как правило, демонстрируют более стабильный характер расходов, направляя средства на приобретение техники, развитие хобби и развлечения. Женщинам же аналитик советует формировать двойной резерв от планируемых затрат. Это связано с большей изменчивостью их расходов, что делает финансовую подушку особенно актуальной.

Экономическая волатильность и непредсказуемость внешних факторов подчеркивают важность грамотного подхода к планированию бюджета. Калманович рекомендует россиянам избегать чрезмерной концентрации на долгосрочных накоплениях, сосредоточившись на умеренном резерве для непредвиденных ситуаций. Такой подход поможет сохранить гибкость и уверенность даже в нестабильных условиях.

По словам эксперта, важно не только соблюдать пропорции между текущими расходами и сбережениями, но и оценивать реальные финансовые возможности. Рациональное планирование бюджета позволяет минимизировать стрессовые ситуации, связанные с неожиданными тратами, и сохранять стабильное финансовое положение.