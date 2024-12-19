Российский истребитель пятого поколения Су-57 претерпел изменения, которые привлекли внимание экспертов и военных аналитиков. Об этом сообщает издание 19FortyFive, обращая внимание на недавние снимки самолета, опубликованные в интернете.

Главной новинкой стала модернизация сопла с управляемым вектором тяги. Это усовершенствование не только улучшает маневренность Су-57, особенно на низких скоростях, но и, по информации источников, может способствовать снижению радиолокационной заметности самолета. Такая комбинация характеристик делает истребитель более эффективным в выполнении как наступательных, так и оборонительных задач в современных условиях.

Несмотря на продолжающиеся усовершенствования, Су-57 уже сегодня вызывает споры среди военных экспертов. Некоторые считают, что российский истребитель способен превзойти американские аналоги, такие как F-22 Raptor и F-35 Lightning II. При этом акцент делается на боевой опыт, который выгодно отличает Су-57 от конкурентов. Это единственный самолет пятого поколения, использовавшийся в условиях реальных боевых действий, где ему пришлось противостоять современным западным комплексам противовоздушной обороны, включая Patriot, IRIS и NASAMS.

Эксперты подчеркивают, что подобный опыт позволяет объективно оценить эффективность боевых систем самолета и его способность выполнять задачи в условиях высокой противовоздушной угрозы. По мнению военных аналитиков, именно этот аспект делает Су-57 уникальным на фоне других истребителей пятого поколения, которые пока остаются только участниками учений.

Напомним, Су-57 был разработан для замены устаревающих истребителей четвертого поколения, таких как Су-27 и МиГ-29. Помимо высокой маневренности и малозаметности, самолет оснащен передовыми системами радиоэлектронной борьбы, что делает его важным элементом современной авиации России.