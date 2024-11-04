Власти Воронежской области прокомментировали сообщения о громких звуках взрывов, которые накануне встревожили местных жителей в нескольких районах региона. Многочисленные сообщения о хлопках и связанных с ними предположениях активно распространялись в соцсетях, вызывая обеспокоенность среди населения.

Началось все около 16:45, когда жители услышали громкий хлопок, который, по словам очевидцев, заставил дрожать стёкла в домах. Вскоре после этого в регионе была объявлена воздушная тревога, предупреждающая об авиационной опасности. Несмотря на это, от оперативных служб не поступило никаких подтверждений о возможных происшествиях или чрезвычайных ситуациях, которые могли бы вызвать столь громкие звуки.

Параллельно в местных Telegram-каналах начали появляться слухи о якобы взрыве, вызванном «турбореактивной БПЛА-ракетой». Представители региональной администрации опровергли эту информацию, ещё раз подчеркнув важность получения новостей из официальных источников.