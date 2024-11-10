Мультфильм «Дикий робот» от студии DreamWorks, несмотря на одобрение зрителей и высокую оценку в 98% на Rotten Tomatoes, вызвал волну критики из-за, по мнению некоторых рецензентов, неблагоприятного подтекста. В России официальный прокат фильма не проводился, но его показывали в рамках «предсеансного обслуживания».

Сюжет картины разворачивается вокруг робота по имени Роззум 7134 (или просто Роз), которая воспитывает осиротевшего гусенка в дикой природе, получая помощь от хитрого лиса Финка. В такой трогательной истории некоторые критики увидели скрытые социальные стереотипы.

Так, журналистка «Фонтанки» Венера Галеева отмечает, что Роз представляет собой «хорошую девочку», которая всегда выполняет свои обязанности и скрывает свои потребности. Лис, по ее мнению, похож на паразита, живущего за счет трудов Роз. Галеева сравнивает робота с Золушкой, заявляя, что в реальной жизни у Роз могли бы развиться нервные расстройства, требующие вмешательства специалиста.

Критик подчеркивает, что такой образ может негативно повлиять на юных зрительниц, предлагая пример бесконечного самоотречения.