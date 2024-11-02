Согласно ПДД, водители не обязаны глушить двигатель при остановке по требованию сотрудника ГИБДД для проверки документов. Однако, как предупреждают эксперты, мгновенное выключение двигателя может вызвать подозрения у инспектора, будто водитель скрывает неисправность. В таких случаях инспектор может провести более тщательный осмотр автомобиля, чтобы убедиться в его технической исправности.

Дополнительный нюанс – если водитель заглушил двигатель и выглядит так, словно располагает свободным временем, это может побудить сотрудника задержаться и провести с ним подробную беседу, оценивая поведение и возможные причины остановки, рассказал журнал “За рулем”.

Некоторые водители выключают двигатель заранее, опасаясь штрафа за непристёгнутый ремень. Однако в пункте 2.1.2 ПДД указано, что ремень должен быть пристёгнут только во время движения. Если автомобиль стоит с выключенным двигателем, то штраф за отсутствие ремня не последует. Но важно помнить: если инспектор заметил, что водитель был непристёгнут в движении до остановки, штраф всё равно будет выписан, и доказать обратное в такой ситуации трудно.

Что касается мотоциклистов, им нет необходимости глушить двигатель. Тем не менее инспектор может попросить об этом из-за шума или чтобы избежать внезапного движения, которое может помешать контролю. Решение о выполнении этой просьбы остаётся за водителем мотоцикла, но разумная вежливость в таких случаях помогает избежать дополнительных вопросов.