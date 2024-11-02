Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон рассказал о мистическом инциденте, который произошел с ним около полутора лет назад. В интервью для документального фильма «Christianities?» он поделился странным и пугающим опытом, который изменил его взгляды.

По словам Карлсона, однажды ночью, когда он спал рядом с женой и четырьмя собаками, его внезапно разбудило ощущение удушья. Ощущение было настолько сильным, что он выбежал на улицу, чтобы прийти в себя. При этом его семья и собаки, обычно чувствительные к любым движениям, оставались в полном покое.

Вернувшись в дом, Карлсон заметил на своем теле несколько кровоточащих царапин — под мышками и на левом плече. Следы выглядели как когти, и он не смог объяснить их появление: спит он всегда на боку, да и ногти у него короткие. Потрясенный этим событием, Карлсон обратился к своей помощнице, которая исповедует евангельское христианство. Она предположила, что это могло быть нападение демонической сущности во сне.

Этот опыт побудил Карлсона обратиться к Библии и начать серьезно изучать Священное Писание, что, по его словам, стало поворотным моментом в его жизни. Когда документалист Джон Хирс спросил, почему Бог допустил это, Карлсон признался, что у него нет ответа. Он отметил, что не пытается никого убеждать в реальности случившегося, но настаивает: все описанное действительно произошло с ним.