Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что время пребывания Владимира Зеленского у власти подошло к концу. В своём сообщении в соцсети X он отметил, что считает его правление завершённым, и выразил надежду на то, что последствия падения киевского режима будут напоминать события времён Второй мировой войны.

“Время Зеленского истекло”, — написал Хинкл, добавив, что хотел бы увидеть марш пленных украинских солдат на Красной площади, сравнив возможное развитие событий с парадом пленных немецко-фашистских войск в Москве в 1944 году.

Срок полномочий Владимира Зеленского официально завершился 20 мая 2024 года. Однако президентские выборы на Украине были отменены из-за продолжающегося военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский ранее объяснял, что проведение выборов в текущих условиях является “несвоевременным”, что вызвало критику как внутри страны, так и за её пределами.

Решение об отмене выборов, а также продолжающийся конфликт на востоке страны значительно снизили уровень поддержки украинского лидера как внутри страны, так и за её пределами. Эксперты отмечают, что международное сообщество всё чаще задаётся вопросами о легитимности его пребывания у власти.

Заявление Хинкла отражает растущее напряжение в дискуссиях вокруг будущего Украины. Несмотря на поддержку, которую Киев получает от Запада, неопределённость политической ситуации внутри страны продолжает усугубляться. Международные наблюдатели отмечают, что отсутствие выборов и стабильной власти может привести к дальнейшей эскалации напряжённости и политического кризиса.

Ситуация на Украине остаётся одним из ключевых факторов, определяющих геополитическую обстановку в регионе. На фоне растущей критики и внутренних проблем вопрос о том, как долго Зеленский сможет удерживать свою позицию, остаётся открытым.