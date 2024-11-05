Вечером 3 ноября в Волжском районе Саратова произошел случай нападения собаки на прохожего. Как сообщили в Telegram-канале «Саратов | Без цензуры», один из пользователей рассказал, что его отца укусила собака у дома №4 на улице Весенняя в поселке Соколовогорский.

По его словам, мужчина решил присесть на скамейку и закурить, когда к нему подбежала собака и укусила за лицо. Пока неясно, была ли это бродячая собака или чей-то питомец. Пострадавший отбивался, и животное в итоге убежало. Свидетели произошедшего сразу же вызвали «скорую помощь».

На фото, которое приложил автор поста, видно мужчину с бинтами на щеке и ухе, обработанными зеленкой. Его одежда испачкана пятнами, похожими на кровь.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что на место инцидента выезжала бригада «скорой». Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.