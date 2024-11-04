Сильные дожди накрыли Барселону, вызвав масштабные перебои в работе транспорта и вынудив власти объявить максимальный уровень погодной опасности. Испанское государственное метеорологическое агентство предупреждает жителей о высокой угрозе наводнений и сильных затоплений.

«На улицах словно реки, машины буквально плывут по дорогам», — поделилась местная жительница Наталья в разговоре с «Газетой.Ru».

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в пригороде Кастельдефельсе, где затопило дороги, а работа учреждений была полностью остановлена.

Городская администрация направила срочные оповещения горожанам с рекомендацией не покидать дома и отказаться от использования личного транспорта. В школах и учебных заведениях занятия отменены.

Стихийное бедствие, начавшееся 29 октября на юге Испании, постепенно распространилось и на северные регионы. В Андалусии и Валенсии затоплены железнодорожные пути, что привело к остановке скоростных поездов. В аэропорту Барселоны отменено около 50 рейсов, что вызвало дополнительные сложности для пассажиров.

Для помощи пострадавшим регионам направлены свыше 1000 военных и спасателей. Власти обращаются к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности и избегать затопленных улиц, чтобы не мешать работе служб экстренного реагирования.