Продуктовые предпочтения россиян в крупных городах заметно различаются, особенно когда дело касается онлайн-заказов. Среднестатистический заказ продуктов обычно включает молоко с жирностью 2,5%, яйца, огурцы и бананы, но в каждом городе-миллионнике можно найти уникальные тенденции. Исследование, проведенное журналом «Т—Ж» совместно с аналитической компанией ecom.tech, выявило ряд интересных закономерностей.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга активно покупают готовую еду. В Москве к топ-10 товаров вошли блюда для завтрака, перекусов, а также первые и вторые блюда. Среди любимых блюд москвичей выделяются паста и сырники, тогда как в Санкт-Петербурге особой популярностью пользуются кофе и какао. В обеих столицах нет привычных мандаринов среди самых популярных продуктов, в отличие от других крупных городов.

В Челябинске и Перми ситуация иная: здесь любят фрукты. Среди фаворитов — два вида бананов, мандарины, нектарины и черешня. Тем временем Красноярск выделяется любовью к киви, а также калорийным мясным продуктам. Местные жители часто заказывают мясные деликатесы, пельмени, сосиски, куриное мясо и замороженные готовые блюда. Вряд ли найдётся ещё один город, где мясо столь востребовано.

Жители Новосибирска предпочитают черный хлеб, игнорируя булочные изделия без начинки, в то время как в Омске неожиданно популярен такой продукт, как семечки. А вот Краснодар заслужил титул столицы онигири — японских рисовых шариков с морскими водорослями.

В Воронеже особой популярностью пользуются фруктовый лёд и майонез, а в Волгограде — крабовый салат с капустой. В Ростове-на-Дону и Уфе жители заказывают голубику, тогда как Нижний Новгород и Самара неожиданно выделяются высоким спросом на чебупиццу.

К слову, в Нижнем Новгороде и Казани чаще, чем в других городах, заказывают детское питание. А Самара известна своей любовью к мороженому: здесь жители предпочитают сразу несколько его видов, включая мороженое в стаканчиках, брикетах и батончиках.

Каждый город имеет свои отличительные предпочтения, что делает картину потребительских вкусов в России ещё более разнообразной и интересной.