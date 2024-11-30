С января 2025 года в России начнут действовать новые дифференцированные тарифы на электроэнергию. Принцип их работы прост: чем больше потребляется электроэнергии, тем выше становится стоимость каждого следующего киловатта. Это решение, как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), направлено на борьбу с так называемым “серым майнингом”, когда большие объемы электроэнергии используются для коммерческих целей, но оплачиваются по льготным тарифам, предназначенным для населения.

Правительство уже установило максимальные пороги потребления электроэнергии, при превышении которых будет применяться повышающий коэффициент. Первый диапазон, где тарифы остаются самыми низкими, заканчивается на уровне 3900 кВтч/мес. (около 65% от второго диапазона). Второй диапазон ограничен показателем 6000 кВтч/мес. Однако местные власти могут самостоятельно установить более низкие значения для своего региона.

Для жителей регионов с низким уровнем газификации предусмотрены дополнительные льготы. В регионах, где уровень газификации составляет менее 5%, для домов с электроотопительными установками будут действовать увеличенные пороги потребления. Это решение направлено на то, чтобы поддержать жителей в отопительный период, когда расходы на электроэнергию особенно велики. Согласно пояснениям ФАС, в таких регионах первый диапазон может быть увеличен на 80%, достигая 7020 кВтч/мес. Второй диапазон при этом ограничится значением 10 800 кВтч/мес.

Льготы для регионов с электроотоплением будут действовать только по решению местных властей, которые могут самостоятельно установить точные значения порогов. Это позволит учитывать региональные особенности и обеспечивать социальную справедливость.

ФАС также подчеркнула, что новая система тарифов нацелена на то, чтобы стимулировать более рациональное использование электроэнергии. Дифференцированные тарифы, по мнению ведомства, не только помогут устранить злоупотребления, связанные с “серым майнингом”, но и позволят поддерживать устойчивость энергосистемы в условиях увеличивающегося потребления.

Нововведения, безусловно, потребуют адаптации как со стороны региональных властей, так и со стороны потребителей. Однако, как уверяют эксперты, они направлены на создание более справедливой системы оплаты электроэнергии, учитывающей реальные потребности населения.