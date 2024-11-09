Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Министерство обороны России сообщило о задержании в Курской области военнослужащей украинской армии. Задержанная — рядовой стрелок Наталья Балаклицкая, которая, по её словам, добровольно присоединилась к ВСУ.

«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск “Север” в приграничном районе Курской области», — приводит ТАСС слова представителей оборонного ведомства.

Боевое противостояние в этом регионе, начавшееся в начале августа, продолжается, в связи с чем там введены режим чрезвычайной ситуации и режим контртеррористической операции (КТО). Российские силы предпринимают активные действия для стабилизации ситуации.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что освобождение Курской области от украинских подразделений — это вопрос времени, а также подчеркнул важность участия волонтеров в восстановлении региона после окончания боевых действий.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней