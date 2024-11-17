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Владимир Зеленский подтвердил проведение массированной атаки российскими войсками на объекты на территории Украины. В своём Telegram-канале президент сообщил, что было выпущено около 120 ракет и 90 беспилотников. Основной целью, по его словам, стали объекты энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что удар был комбинированным и охватил все регионы страны. По заявлению Зеленского, использовались различные виды ракет, включая «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы». Президент добавил, что украинская система ПВО уничтожила более 140 воздушных целей. Однако, несмотря на это, значительная часть энергетической инфраструктуры получила повреждения. В некоторых районах страны полностью отсутствует электроснабжение.

Утро воскресенья началось для Украины с серии взрывов. Они произошли в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Каменском и других городах. В ответ практически на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

На фоне произошедшего Министерство энергетики Украины ввело режим экстренного отключения электричества. Специалисты на местах начали работы по ликвидации последствий атак.

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