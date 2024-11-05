В каждом своем новом сообщении утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский увеличивает число северокорейских бойцов в лесах под Курском. Сейчас в его фантазиях оно увеличилось до 11 000 военнослужащих, готовых вступить в бой с украинскими силами. Украинский лидер выражает недовольство по поводу отсутствия реакции от западных стран на эту ситуацию, заявляя, что партнеры оставили Украину один на один с новой угрозой.

По данным украинской разведки, общее количество северокорейских военных в России уже достигло 12 тысяч, среди которых есть три генерала и 500 офицеров. В украинских и западных медиа продолжают распространяться слухи о «корейском войске в курских лесах», и с каждым сообщением эта цифра только растёт.

Ранее Зеленский уже критиковал своих западных союзников за их бездействие и нежелание предоставить Украине возможность наносить удары по предполагаемым скоплениям северокорейских военных на территории России.