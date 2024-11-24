Журналист Павел Зарубин поделился кадрами, на которых президент России Владимир Путин завершает свое выступление после заявления об испытаниях баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина и сразу вызвало активное обсуждение.

На записи видно, как президент, завершив речь, поднимается из-за стола, поправляет кресло и лаконично добавляет: «Мне кажется, достаточно ясно и понятно». Эти слова стали ответом на инсинуции западных СМИ, обративших внимание, что руки российского лидера были неподвижны во время обращения.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по одному из крупнейших оборонно-промышленных объектов Украины. Использование ракеты «Орешник» стало важным событием, подчеркивающим возможности новейших российских вооружений. По словам Путина, ракета была оснащена безъядерным боезарядом, но ее эффективность оказалась крайне высокой. Президент отметил, что системы противоракетной обороны противника не способны перехватить это современное вооружение.

Применение «Орешника» продемонстрировало не только военный потенциал России, но и стратегическое значение новых разработок в обеспечении национальной безопасности. Это событие также стало сигналом для Запада, подтверждающим готовность России реагировать на угрозы с использованием передовых технологий.