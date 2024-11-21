На церемонии вручения премии «УП-100» посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сделал резонансное заявление, утверждая, что Третья мировая война уже началась в 2024 году. Его слова цитирует издание «Украинская правда».

«В 2024 году мы можем уверенно говорить о начале Третьей мировой войны», — заявил Залужный, подчеркнув, что события, которых долго опасались, уже происходят.

В своём выступлении он отметил необходимость «сделать правильные выводы», как Украине, так и международному сообществу.

Залужный также высказал мнение, что все действия должны быть остановлены на территории Украины, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Однако, по его словам, международные партнёры Киева не осознают всей серьёзности ситуации. «Почему-то наши партнёры этого не понимают», — добавил он, выражая разочарование позицией Запада.

Высказывания Залужного прозвучали на фоне продолжающегося конфликта на территории Украины, который стал точкой напряжения для глобальной политики. Эксперты неоднократно предупреждали о возможных последствиях международной военной поддержки одной из сторон, указывая на риск дальнейшего вовлечения крупных держав.

Примечательно, что выступление экс-главнокомандующего ВСУ совпало с периодом усиления напряжённости на международной арене. Украинское руководство активно лоббирует дополнительные поставки вооружений и усиление санкционного давления на Россию, стремясь добиться значительных изменений в балансе сил.

Заявления Залужного уже вызвали широкий отклик как внутри Украины, так и за её пределами. Они подтверждают, что в украинском политическом и военном истеблишменте сохраняется убеждение о необходимости максимальной мобилизации ресурсов и внимания союзников для достижения своих целей.