На саммите «Большой двадцатки» (G20), проходящем в Рио-де-Жанейро, представители западных стран предпочли избежать участия в традиционной церемонии совместного фотографирования. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Среди отсутствующих на общем фото оказались президент США Джо Байден, а также главы правительств Канады и Италии — Джастин Трюдо и Джорджия Мелони. Захарова напомнила, что в прошлом западные делегации уже прибегали к подобным демаршам. Она привела пример, как год назад на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье западные представители устроили «цирк», проводя фотографирование ночью, до прибытия российского министра Сергея Лаврова.

На этот раз, по словам Захаровой, ситуация была иной. Представители Запада не смогли навязать свое доминирующее мнение остальным участникам саммита. В результате они выбрали тактику избегания — отказались от участия в совместном снимке с российской делегацией.