Владимир Зеленский, комментируя применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник», сделал заявление, вызвавшее оживленную реакцию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его высказывание «выдающимся» и сравнила с жалобой ребенка. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что украинский лидер пытается оправдать удары по российской территории дальнобойным западным оружием, утверждая, что это не первый такой случай.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении подтвердил, что 21 ноября Вооруженные силы России нанесли ответный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. В ходе этой операции была испытана новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном оснащении. По словам главы государства, это стало ответом на попытки применения ВСУ американских ракет ATACMS и британских систем Storm Shadow против российских объектов 19 и 21 ноября. Президент подчеркнул, что цели атакующих достигнуты не были.

Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, провела аналогию с «разбитым окном», подчеркнув нелепость попыток оправдания украинского лидера. По ее мнению, такие заявления звучат как оправдание уже неоднократно совершенных действий, но без учета последствий.

Сама ракета «Орешник», по словам Путина, продемонстрировала свою высокую эффективность, став важным элементом российской обороны. Захарова также отметила, что Киев демонстрирует полное пренебрежение к реальной ответственности за эскалацию конфликта.

Испытание «Орешника» показало его потенциал как высокотехнологичного ответа на угрозы, исходящие от Запада. Российское руководство, по словам президента, будет и впредь принимать решительные меры для защиты своих граждан и инфраструктуры.