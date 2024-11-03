Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену главой Чечни Рамзаном Кадыровым приказа “не брать пленных”. Она пояснила, что боевики ВСУ, которые желают сложить оружие, имеют полное право на это.

“Этот приказ отменен. Желающие сдаться имеют на это право. Но они должны понимать, что их собственные руководители отказываются от них”, — цитирует Захарову портал News.ru.

Приказ никого не брать в плен был отдан после того, как украинский беспилотник атаковал в Гудермесе здание Российского университета спецназа. В котором, по злой для Киева иронии судьбы как раз содержались военнопленные ВСУ. Позже Кадыров заявил, что бойцы “Ахмата” получают множество сообщений о желании сдаться от бойцов противника. Именно по этой причине было принято решение приказ отменить.