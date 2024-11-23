Система дистанционного минирования «Земледелие», созданная тульским НПО «Сплав», представляет собой уникальную разработку, уже успевшую показать свою эффективность в ходе стратегических учений и боевых действий. Эта система объединяет передовые технологии и простоту использования, предоставляя инженерным войскам возможность создавать минные поля на значительных расстояниях.

Комплекс работает с использованием транспортно-заряжающей машины, которая значительно упрощает процесс перезарядки. Вместо привычной поштучной загрузки ракет применяются снаряжённые контейнеры на 25 направляющих. Это позволяет не только сэкономить время, но и повысить безопасность личного состава. Один боекомплект установки включает 50 выстрелов, благодаря двум контейнерам, каждый из которых весит 3,8 тонны. Используемые боеприпасы могут быть противопехотными, противотанковыми или комбинированными.

Основное отличие ракет «Земледелия» — их начинка. Кассетные инженерные боеприпасы нового поколения оснащены «умными» минами, которые активируются не механическим воздействием, а по сигналу с датчиков. Это могут быть сейсмические, магнитные или другие сенсоры, которые исключают возможность разминирования. Дополнительно мины можно программировать на самоликвидацию или деактивацию, что позволяет избежать риска для своих войск после завершения боевой операции.

Работа комплекса максимально автоматизирована. Система управления самостоятельно рассчитывает траектории, вводит параметры в боеприпасы и формирует карты минирования. Это упрощает планирование и координацию действий. При этом дальность работы составляет от 5 до 15 километров, что позволяет эффективно насыщать как небольшие, так и обширные участки минными полями.

«Земледелие» базируется на шасси КАМАЗ-6560, оснащённом двигателем мощностью 400 л.с. и бронированной кабиной. Такая база обеспечивает высокую проходимость и надёжность комплекса даже в самых сложных условиях. Максимальная скорость передвижения достигает 90 км/ч.

В 2024 году на основе этой системы была создана модификация «Возрождение», которая может использовать унифицированные контейнеры для запуска боеприпасов разных калибров. Это расширяет её функционал, добавляя возможность вести залповый огонь снарядами от РСЗО «Ураган» и термобарическими боеприпасами.

Системы вроде «Земледелия» и «Возрождение» демонстрируют высокий уровень технологий, делая российскую армию ещё более подготовленной к выполнению задач в условиях современного боя.