Правильная организация парковки во дворах — важная часть поддержания порядка и комфорта для жителей. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, напомнил о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать конфликтов и штрафов.

По словам эксперта, парковка во дворе должна быть организована так, чтобы не препятствовать движению автомобилей и пешеходов. Машины разрешается оставлять вдоль проезжей части, строго параллельно ей, в один ряд. Допустима и «ёлочная» парковка, когда автомобили размещаются под углом, но это возможно только при наличии специальной разметки или дорожных знаков. Парковаться на придомовой территории можно, но не ближе десяти метров от подъездов. Легковые автомобили, мотоциклы или мопеды допускается ставить на тротуарах только при наличии соответствующих указателей. Также важно оставлять достаточно места между автомобилями, чтобы обеспечить удобный выход для водителей и пассажиров.

Особое внимание уделяется запретам. Нельзя оставлять автомобиль с включённым двигателем, парковать грузовые машины массой свыше 3,5 тонн или автобусы вне специально отведённых мест. За парковку на тротуаре без знаков предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Оставлять машину на газонах, клумбах, детских площадках или блокировать выезд спецтранспорта строго запрещено. Штрафы также грозят за парковку на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, — в этом случае сумма взыскания может достигать 5 тысяч рублей. Нарушением считается и блокирование доступа к мусорным контейнерам, гаражам и служебным выходам.

Для жителей, столкнувшихся с нарушениями, Адамс порекомендовал фиксировать инциденты с помощью фото или видеосъёмки. Важно, чтобы на кадрах был хорошо виден регистрационный номер автомобиля. Жалобу можно подать в ГИБДД лично, отправить письмом или оформить через официальный сайт инспекции.

После получения обращения сотрудники ГИБДД составляют протокол, а нарушитель в течение двух месяцев получает уведомление о наложенном штрафе. Соблюдение правил парковки помогает не только избежать неприятных ситуаций, но и сохранить комфорт и безопасность для всех участников дорожного движения.