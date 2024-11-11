Российская юмористка Ариана Лолаева, переехавшая за границу, поделилась опытом жизни в условиях жесткой экономии. В интервью журналисту Юрию Дудю (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) на YouTube она рассказала, как переезд заставил ее пересмотреть привычки и отказаться от многих излишеств.

По словам Лолаевой, она покинула Россию с суммой 1,5 тысячи евро (примерно 157 тысяч рублей по текущему курсу). После переезда комикесса приняла решение строго контролировать расходы. Она отказалась от покупки дорогих косметических средств, парфюмерии и брендовой одежды. Чтобы сэкономить, Лолаева также старалась готовить дома и выходить в свет лишь по важным поводам.

Несмотря на ограничения, Лолаева подчеркивает, что экономия была для нее осознанным выбором, мотивированным уверенностью в необходимости терпения и постепенного накопления средств.