Ученые из Университета Флориды в Гейнсвилле представили результаты исследования, показывающего, что йога и психотерапевтические практики могут значительно снизить уровень стресса и депрессии у женщин с диагнозом рак. Этот подход, объединяющий физическую активность, дыхательные техники и медитацию, помогает улучшить общее качество жизни пациенток, сталкивающихся с тяжелыми психологическими последствиями заболевания.

Руководитель исследования, доцент кафедры клинической и медицинской психологии Дейдра Перейра, отметила, что сочетание методов, укрепляющих связь между разумом, телом и духом, может дать пациенткам больше осмысленности и внутреннего покоя. По ее словам, такой подход способствует улучшению физического и эмоционального состояния, особенно в период активного лечения.

В эксперименте приняли участие 51 женщина с различными онкологическими заболеваниями, включая рак репродуктивной системы, органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. На протяжении десяти недель участницы практиковали йогу умеренной интенсивности, осваивали дыхательные и релаксационные техники, участвовали в сеансах медитации и психотерапии. Все это направлено на общее укрепление здоровья и снижение психологического напряжения.

По завершении программы женщины заполнили подробные анкеты, которые позволили исследователям оценить эффективность методов. Результаты показали значительное снижение симптомов тревоги и депрессии, особенно у пациенток из этнических меньшинств. Это подчеркивает, что методики оздоровления могут быть адаптированы для различных групп и учитывать их культурные особенности.

Элизабет Кейсел, соавтор работы и выпускница докторской программы по клинической психологии Университета Флориды, подтвердила важность интеграции таких методов в общий уход за онкологическими больными. Она подчеркнула, что программа, сочетающая йогу, медитацию и психотерапию, действительно помогает пациенткам справляться с эмоциональными и физическими вызовами, связанными с диагнозом и лечением.

Исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к уходу за онкологическими пациентами, уделяя особое внимание не только медицинским аспектам, но и качеству жизни, которое может быть значительно улучшено благодаря практикам, укрепляющим психологическое и физическое здоровье.