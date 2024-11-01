Российский суд вынес беспрецедентное решение, назначив корпорации Google штраф в размере двух ундециллионов рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube. Эта сумма, представляющая собой единицу с 36 нулями, многократно превышает совокупное богатство, накопленное во всем мире.

Как сообщает The Washington Post, по данным Boston Consulting Group, общее состояние мира в 2024 году составляет $477 трлн, а мировой ВВП на 2023 год — около $105,4 трлн. В пересчете сумма штрафа Google равна $20 дециллионам (единица с 33 нулями).

Штраф увеличивается ежедневно из-за просрочек по выплате, что потенциально может довести его до суммы в «гугол» — числа с 100 нулями, от которого, кстати, и происходит название Google. Этот штраф многократно превышает капитализацию самой компании, которая в настоящее время оценивается примерно в $2 трлн.

Иск был подан в ответ на блокировку YouTube-каналов российских СМИ, таких как Первый канал, ВГТРК, «Звезда», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «Общественное телевидение России» и других, включая каналы главного редактора RT Маргариты Симоньян. В заявлении российского суда отмечено, что блокировка препятствует свободному вещанию и противоречит праву на доступ к информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что Google обязан соблюдать нормы и восстановить доступ к контенту российских СМИ. Он также отметил, что корпорации следует принять меры для урегулирования конфликта и исполнения требований.