Испытания новой российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» стали поводом для напряжённых обсуждений на международной арене. Западные эксперты называют этот запуск сигналом начала новой гонки вооружений в Европе, отмечает издание Washington Post. По мнению аналитиков, событие может ознаменовать переход к новой эпохе в разработке вооружений, которая способна продлиться десятилетиями.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что первый запуск «Орешника» изменил глобальный баланс сил. По его словам, появление такого оружия способно навсегда повлиять на характер военных действий и геополитическую динамику. Эксперт подчеркнул, что новая российская ракета представляет собой важный шаг в развитии технологий гиперзвуковых систем, способных преодолевать современные системы противоракетной обороны.

Военный аналитик Александр Шарковский отметил, что на фоне использования ВСУ дальнобойного оружия западного производства, Россия получила основание для активного применения ракетных комплексов «Орешник». Среди потенциальных целей аналитик назвал склад вооружений в польском Жешуве, а также американскую военную базу в Рамштайне, Германия. По его мнению, такие удары могли бы стать ответом на действия НАТО, усиливающие напряжённость в регионе.

Гиперзвуковые ракеты, подобные «Орешнику», отличаются способностью развивать скорость, превышающую скорость звука в несколько раз, и высокой манёвренностью, что делает их практически неуязвимыми для существующих систем ПВО. Это не только усиливает стратегические возможности России, но и вызывает озабоченность на Западе. Страны НАТО рассматривают необходимость разработки аналогичных систем, что может спровоцировать новую гонку вооружений.

На фоне испытаний «Орешника» усиливаются дискуссии о глобальной безопасности. Западные военные эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие гиперзвуковых технологий обострит геополитическое противостояние и повысит риск эскалации конфликта. Вместе с тем российская сторона утверждает, что новые разработки направлены на обеспечение национальной безопасности и ответ на возрастающую военную активность стран НАТО у её границ.

Появление «Орешника» подчёркивает растущую роль гиперзвукового оружия в современных вооружённых силах и его значительное влияние на международные отношения. Вопрос заключается в том, какой будет реакция Запада и как мировые державы смогут избежать неконтролируемой эскалации, вызванной технологическим противостоянием.