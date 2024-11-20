Использование Украиной американских ракет ATACMS делает мирные переговоры с Россией практически невозможными. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy. По его словам, эта стратегия администрации Байдена направлена на затягивание конфликта и создание препятствий для любых потенциальных договорённостей.

«Идея применения ATACMS намеренно провокационна. Администрация Байдена использует её для того, чтобы исключить возможность переговоров между Украиной и Россией. Это также усложняет ситуацию для Дональда Трампа, который, возможно, будет стремиться к заключению сделки в случае возвращения к власти», — отметил эксперт.

Брайен подчеркнул, что, несмотря на символическое значение использования этих ракет, их реальное влияние на ход боевых действий будет ограниченным. Тем не менее их применение служит элементом политической игры, рассчитанной на эскалацию напряжённости.

Во вторник Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины выпустили шесть баллистических ракет ATACMS по Брянской области. Все они были успешно перехвачены системами ПВО, что подтвердило эффективность российской противоракетной обороны.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что президент Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной дальнобойного вооружения для атак на объекты в глубине российской территории. Этот шаг вызвал новую волну обсуждений, касающихся растущей вовлечённости стран НАТО в конфликт.

Президент России Владимир Путин также обратил внимание на изменения в политике западных стран. По его словам, использование дальнобойного вооружения демонстрирует прямое участие НАТО в конфликте, что значительно усложняет перспективы его урегулирования.

Эксперты считают, что подобные действия не только увеличивают эскалацию, но и сводят к минимуму шансы на дипломатическое разрешение ситуации. Введение дальнобойных ракет в зону конфликта становится очередным свидетельством усиления противостояния между ключевыми игроками на международной арене.