Владимир Жириновский, известный своими уверенными и зачастую провокационными прогнозами, предсказывал отмену выборов в США в 2024 году. Однако, как стало известно, его предположения не сбылись, пишет «ФедералПресс».

Многие политологи считают, что резкие заявления Жириновского могли быть частью его стратегии привлечения внимания к ЛДПР и поддержания интереса к его персоне. Эпатажные высказывания и громкие прогнозы всегда были частью его образа, подогревая интерес общественности и делая его фигуру заметной на политической арене.

При этом Жириновский отличался умением анализировать международные процессы и отмечать признаки нестабильности в других странах. Его прогнозы часто отражали реальное политическое напряжение, наблюдаемое в США в последние годы. В контексте этих тревожных сигналов его слова звучали вполне обоснованно. Однако, несмотря на его аналитический талант, выборы в США состоялись, как и было запланировано.