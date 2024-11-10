Жительница Горняка в ДНР чудом пережила обстрел украинского танка и смогла самостоятельно добраться до больницы, несмотря на серьезные травмы. Историю женщины приводит РИА Новости.

Ирина рассказала, что ехала в село Желанное, чтобы забрать свекровь, когда её автомобиль попал под обстрел. На одной из улиц города она увидела украинский танк, стреляющий по жилым домам. В какой-то момент танк направил огонь в её сторону.

Снаряд, выпущенный из танка, не попал в машину, но взорвался рядом. Взрывной волной Ирину отбросило, и она потеряла сознание. Придя в себя, она обнаружила, что получила контузию и акубаротравму, что привело к двусторонней глухоте.

Несмотря на шок и травмы, Ирина нашла в себе силы доехать до села Желанное Второе. Там её доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.