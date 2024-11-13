В результате взрыва дамбы Кураховского водохранилища, произошедшего по приказу Киева, под толщей воды оказались десятки украинских военнослужащих. Солдат буквально смыло с позиций, когда близлежащие территории были быстро затоплены. По предварительной информации, как минимум десять солдат погибли в этой трагедии, сообщили в силовых структурах, цитируемых ТАСС.

Очевидцы отмечают, что водная масса пришла внезапно, и те, кто находился в зоне поражения, не успели выбраться. Вода быстро затопила окрестности, в том числе и ближайшие укрепления. Также есть опасения, что затопление могло затронуть подвалы, где, возможно, в тот момент укрывались местные жители.

Сообщается, что последствия происшествия могли быть гораздо более катастрофическими, если бы спасательные службы не успели среагировать на ранних этапах.